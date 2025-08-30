Home Wiadomości Białystok: kwiaty, drzewa ozdobne i regionalne smaki na Jarmarku Ogrodniczym „Kresowy Ogród”

Wiadomości

30 sierpnia, 2025

Białystok: kwiaty, drzewa ozdobne i regionalne smaki na Jarmarku Ogrodniczym „Kresowy Ogród”

ludzie ogladają kwiaty podczas kresowych ogrodów źródło: https://www.facebook.com/kresowyogrod
W ostatni weekend sierpnia Białystok zamienia się w prawdziwą stolicę ogrodnictwa. Przed Teatrem Dramatycznym odbywa się już 22. edycja Jarmarku Ogrodniczego „Kresowy Ogród”, który od lat przyciąga zarówno pasjonatów roślin, jak i mieszkańców poszukujących regionalnych produktów.

 

Rośliny ozdobne w centrum miasta

Na stoiskach wystawców można znaleźć setki odmian roślin – od popularnych hortensji, jeżówek czy żurawek, po bardziej egzotyczne gatunki jak alstremerie. W ofercie są także drzewa ozdobne, krzewy, byliny oraz cebule kwiatowe, które mogą stać się ozdobą ogrodów i balkonów.

Organizatorzy podkreślają, że to wydarzenie jest okazją nie tylko do zakupu roślin, ale też do rozmów z ogrodnikami i zdobycia praktycznych porad dotyczących pielęgnacji zieleni.

Regionalne specjały i rękodzieło

Jarmark „Kresowy Ogród” to jednak nie tylko rośliny. Na odwiedzających czekają także stoiska z regionalnymi produktami, takimi jak naturalne miody, tradycyjne sery, świeże pieczywo czy domowe pierogi. Nie brakuje również wyrobów rękodzielniczych, które idealnie wpisują się w klimat lokalnej imprezy.

Terminy i godziny otwarcia

W sobotę (30 sierpnia) stoiska przed Teatrem Dramatycznym można odwiedzać do godziny 17:00. Natomiast w niedzielę (31 sierpnia) targi będą otwarte od 9:00 do 17:00. To ostatnia szansa, aby kupić wyjątkowe rośliny i regionalne przysmaki.

(pc)

ludzie ogladają kwiaty podczas kresowych ogrodów
