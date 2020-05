Białystok. Krywlany w światowym rejestrze lotnisk

Maj 25, 2020

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Na Krywlanach mogą już lądować niewielkie samoloty pasażerskie. Lotnisko otrzymało certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Obiekt wpisano też do międzynarodowego zbioru danych i informacji o lotniskach – tzw. Biuletynu AIP (Aeronautical Information Publication).

– Oczywiście na razie wszystkie lotniska są unieruchomione w związku z koronawirusem. Przed wybuchem pandemii zgłaszał się do nas przewoźnik, który był zainteresowany uruchomieniem lotów regularnych z Krywlan. Liczymy na to, że po ustaniu pandemii nadal będzie zainteresowany – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Nadany certyfikat umożliwia na lotnisku loty w oparciu o określone zasady. Mogą być wykonywane w porze dziennej i nocnej, okresowo, w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego i podanych do publicznej wiadomości. Na lotnisku mogą startować i lądować statki powietrzne o parametrach dostosowanych do lotnisk określonych kodem referencyjnym 2B (do 30 osób). (mt/mc)