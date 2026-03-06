Białystok kontynuuje program „Mieszkanie dla absolwenta”. Powstanie ponad 200 nowych mieszkań

6 marca, 2026

wizualizacja inwestycji źródło: Miasto Białystok wizualizacja inwestycji źródło: Miasto Białystok

Białystok kontynuuje program „Mieszkanie dla absolwenta”, który ma pomóc młodym i wykształconym osobom rozpocząć życie zawodowe w mieście. W ramach nowej inwestycji powstanie budynek z 229 mieszkaniami, a część z nich zostanie przeznaczona właśnie dla absolwentów uczelni. To kolejny etap miejskiej polityki mieszkaniowej, która ma zatrzymać młodych specjalistów w Białymstoku.

Nowa inwestycja mieszkaniowa w Białymstoku

Miasto otrzymało znaczące wsparcie finansowe na realizację inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał dotację w wysokości około 66,5 miliona złotych na budowę budynku mieszkalnego oraz garażu. Samorząd dołoży do projektu około 11,5 miliona złotych z własnego budżetu.

Nowy budynek będzie miał powierzchnię około 8300 metrów kwadratowych. Powstanie w nim 229 mieszkań wykończonych „pod klucz”, co oznacza, że przyszli najemcy będą mogli wprowadzić się bez konieczności przeprowadzania remontu. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę garażu z około 50 miejscami parkingowymi.

Mieszkania będą częścią zasobu komunalnego miasta, jednak część z nich zostanie przeznaczona na kontynuację programu „Mieszkanie dla absolwenta”.

Mieszkanie dla absolwenta – program, który przyciąga młodych

Program „Mieszkanie dla absolwenta” w Białymstoku został stworzony z myślą o młodych ludziach, którzy ukończyli studia i chcą rozpocząć karierę zawodową w mieście. Dzięki preferencyjnym warunkom najmu absolwenci mogą wynająć mieszkanie w znacznie niższej cenie niż na rynku komercyjnym.

Obecnie z programu korzysta 157 osób. Najemcy podpisują umowy na rok z możliwością ich przedłużenia, jeśli nadal pracują na terenie Białegostoku.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Młodzi absolwenci często dowiadują się o nim od znajomych lub współlokatorów, którzy już korzystają z tej formy wsparcia.

Kto może skorzystać z programu

Aby otrzymać mieszkanie w ramach programu, trzeba spełnić kilka warunków. Kandydat musi mieć mniej niż 35 lat oraz ukończyć studia ze średnią co najmniej 4,5. Konieczne jest także posiadanie umowy o pracę na terenie Białegostoku.

Ważnym kryterium jest również brak prawa własności do innego mieszkania. Program ma wspierać osoby, które dopiero rozpoczynają samodzielne życie i chcą związać swoją przyszłość z Białymstokiem.

Preferencyjny czynsz i mieszkania pod klucz

Jednym z największych atutów programu jest niski koszt najmu. Czynsz wynosi około 13–14 zł za metr kwadratowy, co stanowi około 30 procent ceny rynkowej.

Mieszkania są oddawane w standardzie „pod klucz”, dlatego lokatorzy nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z wykończeniem wnętrza. Budynki są także wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne, między innymi systemy zdalnego odczytu liczników wody i ciepła.

Dzięki temu mieszkańcy mają pełną kontrolę nad zużyciem mediów i wysokością opłat.

Kiedy nowe mieszkania będą gotowe

Miasto planuje ogłosić przetarg na realizację inwestycji w połowie roku. Jeśli procedura przebiegnie zgodnie z planem, nowe mieszkania w Białymstoku będą gotowe pod koniec 2028 roku.

Dopiero przed oddaniem budynku do użytku rada miasta zdecyduje, jaka liczba mieszkań zostanie przeznaczona dla absolwentów. Już teraz wiadomo jednak, że program będzie kontynuowany i obejmie kolejne lokale.

(pc)