Białystok. Koncert „Sercem z Białorusią” na placu przed Teatrem Dramatycznym

Październik 1, 2020

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Muzycznie i przede wszystkim pokojowo Białystok będzie manifestować swoją solidarność z Białorusią i jej mieszkańcami. W piątek (02.10) na placu przed Teatrem Dramatycznym na plenerowym koncercie „Sercem z Białorusią” wystąpią białoruscy i polscy artyści.

Usłyszymy Naviband, Ilo&Friends, Lavona Volskiego, Organka i artystę, który wciąż pozostaje niespodzianką.

Koncert organizują wspólnie: Białoruskie Zrzeszenie Studentów i Fundacja Tutaka.

– Coś, co teraz dzieje się w Białorusi to są rzeczy zarazem fantastyczne, piękne i budujące, a jednocześnie są to rzeczy tragiczne i smutne, bo z jednej strony widzimy jak tworzy się społeczeństwo obywatelskie w Białorusi, coś czego mieliśmy jakiś zalążki, już to było widać, a teraz to się zaczyna dziać. A z drugiej strony widzimy, jak brutalnie to społeczeństwo jest pacyfikowane. Ludzie są torturowani, bici, ludzie tracą zdrowie, a nawet życie – mówi Radosław Puśko z Fundacji Tutaka.

Wstęp na koncert będzie wolny. Wydarzenie będzie również transmitowane w sieci.

– Gorąco zachęcamy, zapraszamy i prosimy: przychodźcie na koncert, bierzcie ze sobą flagi polskie i białoruskie. Wspólnie stwórzmy coś, co może być fajnym obrazkiem biało-czerwono-białym – dodaje Radosław Puśko.

– Białorusini bardzo fajnie odbierają to wsparcie, które dostają z Polski, zarówno od Polaków, jak i będących tutaj swoich rodaków. Naprawdę te gesty, mogłoby się wydawać symboliczne, dla nich są naprawdę bardzo istotne – mówi Paweł Stankiewicz z Fundacji Tutaka.

Początek koncertu o 18.00. (mt/mc)

O idei koncertu „Sercem z Białorusią” z jego współorganizatorami z Fundacji Tutaka: Paweł Stankiewiczem, Radosławem Puśko i Piotrem Stankiewiczem rozmawiał Michał Czarnecki: