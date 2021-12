Białystok. Komediowy Sylwester z Teatrem Dramatycznym

Grudzień 30, 2021

fot. Bartek Warzecha/Teatr Dramatyczny w Białymstoku fot. Bartek Warzecha/Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Ulubioną sztuką białostockiej publiczności w tym sezonie Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku zamknie mijający 2021 rok. W Sylwestra aktorów teatru zobaczymy w farsie „Boeing, Boeing” w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.

Sztuka porusza problem poligamii i skłania do refleksji, czy jest ona w ogóle możliwa. Do bycia poligamistą aspiruje Maks – główny bohater, który ma trzy narzeczone. Sytuacja komplikuje się, gdy zakochane kobiety nagle zjawiają się w domu Maksa. Z tarapatów próbują wyciągnąć go dwie osoby – kuzyn Paweł oraz gosposia Nadia. Czy ta pomoc zakończy się sukcesem? Widzowie będą mogli się o tym przekonać już w najbliższy piątek (31.12).

– Farsa Marca Camolettiego to ulubiona sztuka białostockiej publiczności w tym sezonie, dlatego jest doskonałą propozycją na sylwestra. Zapraszam serdecznie do spędzenia ostatniego wieczoru w roku w towarzystwie aktorów Teatru Dramatycznego – mówi Piotr Półtorak, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Nadia, Maks, Paweł oraz trzy urocze stewardessy zadbają o to, by każdy widz z odpowiednią energią rozpoczął 2022 rok.

– Mogę również zdradzić, że na publiczność będą czekały wyjątkowe niespodzianki – dodaje Piotr Półtorak.

Pokaz spektaklu „Boeing, Boeing” odbędzie się o godz. 19:00 w Auli Wydziału Nauk o Edukacji przy ul. Świerkowej 20. (mt)