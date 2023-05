Białystok. Kolejne podwyżki cen za energię cieplną

10 maja, 2023

Termostat na kaloryferze/źródło: pixabay.com Termostat na kaloryferze/źródło: pixabay.com

Od 1 maja 2023 mieszkańców Białegostoku obowiązują kolejne podwyżki za energię cieplną. Tym razem to ponad 3 procent, a od lutego ceny już wzrosły o niemal 40 procent. Nowe ceny wprowadza białostocka spółka Enea Ciepło.

Już od lutego 2023 prawie o 40 procent płacą więcej za ciepło mieszkańcy Białegostoku. – W związku z zatwierdzeniem przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki URE nowej taryfy dla ciepła, białostocka spółka wprowadza do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej nowe ceny. Od 1 lutego uśredniony wzrost opłat netto będzie wynosił 8,65 proc. oraz dodatkowo 29,63 proc. w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 – mówił nam w styczniu Łukasz Wróblewski, rzecznik Enea Ciepło w Białymstoku. – Ten drugi wzrost wynika ze zmiany cen dla źródła elektrociepłownia Białystok.

I według podanych wówczas informacji, od 1 maja miała nastąpić korekta cen w dół, kształtując się na poziomie o 8,65 procent wyższym niż w styczniu 2023 roku, czyli miały wrócić do tej pierwszej, niemal 9-procentowej zmiany cen. Niestety, zamiast obniżki będzie 3,1-procentowa podwyżka w stosunku do poprzednio obowiązującej taryfy. (at)

Z czego to wynika oraz czy i jak zmienią się jeszcze ceny w tym roku – mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik Enea Ciepło w Białymstoku: