Białystok: Kolejna ofiara oszustwa „na inwestycję” straciła ponad 100 tys. zł!

5 lutego, 2025

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

48-letnia mieszkanka Białegostoku straciła ponad 100 tysięcy złotych, padając ofiarą oszustów podszywających się pod maklerów giełdowych. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak ważna jest ostrożność przy inwestowaniu oszczędności, szczególnie w Internecie. Podlascy policjanci przypominają, by zawsze weryfikować firmy oferujące szybki zarobek i zachować czujność w kontaktach z nieznajomymi.

Jak doszło do oszustwa?

Pod koniec grudnia do kobiety zadzwonił mężczyzna ze wschodnim akcentem, który przedstawił się jako makler giełdowy. Zaproponował jej inwestowanie w akcje poprzez rejestrację na rzekomej stronie inwestycyjnej. Skuszona obietnicą szybkich zysków, 48-latka zaczęła przelewać pieniądze BLIK-iem na wskazane przez oszusta konto. Następnie, zgodnie z jego instrukcjami, zainstalowała na swoim telefonie aplikację, która miała służyć do wypłaty zysków. W rzeczywistości było to jednak oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp do jej urządzenia.

Po zainstalowaniu aplikacji oszust polecił kobiecie, aby przez pewien czas nie logowała się na swoje konto bankowe, tłumacząc to koniecznością „dopełnienia formalności”. Gdy po kilku minutach 48-latka sprawdziła stan konta, okazało się, że zniknęło z niego ponad 100 tysięcy złotych. Pieniądze zostały wyprowadzone bez jej wiedzy, a oszust zniknął bez śladu.

Policja ostrzega: bądź czujny!

Podlascy policjanci alarmują, że tego typu oszustwa są coraz częstsze. Fałszywi maklerzy wykorzystują zaufanie i chęć szybkiego zarobku, by wyłudzić pieniądze od niczego niepodejrzewających osób. Dlatego każda decyzja związana z inwestowaniem oszczędności powinna być dokładnie przemyślana, a firma oferująca zyski – rzetelnie zweryfikowana.

Jak chronić się przed oszustami?

Weryfikuj firmy inwestycyjne – przed podjęciem współpracy upewnij się, że firma jest zarejestrowana i posiada odpowiednie licencje. W Polsce działalność maklerska podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Nie instaluj nieznanych aplikacji – oprogramowanie do zdalnej obsługi urządzenia może zostać wykorzystane do kradzieży danych i pieniędzy. Nie daj się skusić obietnicom szybkiego zysku – inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem, a oferty „gwarantowanych zysków” to często pułapka. Chroń swoje dane – nigdy nie udostępniaj haseł, kodów BLIK ani innych poufnych informacji osobom trzecim. Reaguj na podejrzane sytuacje – jeśli coś wzbudza Twoje wątpliwości, skontaktuj się z policją lub instytucjami zajmującymi się ochroną konsumentów.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa lub masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, niezwłocznie skontaktuj się z policją. Możesz zgłosić się do najbliższej jednostki policji lub zadzwonić na numer alarmowy 112. W przypadku wątpliwości dotyczących legalności firm inwestycyjnych warto skorzystać z wyszukiwarki podmiotów na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (TUTAJ)

(pc)