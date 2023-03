Białystok. Kolejna akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem

27 marca, 2023

Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

W poniedziałek (27.03) o 18.00 na skwerze przy pomniku Jerzego Popiełuszki w Białymstoku odbędzie się kolejna akcja solidarności z Andrzejem Poczobutem. Wydarzenie – w drugą rocznicę uwięzienia dziennikarza – organizuje Związek Polaków na Białorusi i Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi 8 lutego został skazany na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za „podżeganie do nienawiści” i „rehabilitację nazizmu”, a także „wzywanie do wprowadzenia sankcji”. Poczobut przebywał w więzieniu od marca 2021 r. Reżimowe władze próbowały nakłonić go do opuszczenia Białorusi, nie zgodził się także na wysłanie prośby o ułaskawienie do Aleksandra Łukaszenki.

O uwolnienie Poczobuta z aresztu przez wiele miesięcy zabiegali przedstawiciele polskich władz. Niestety bezskutecznie.

Dwa dni po skazaniu Poczobuta polskie władze zdecydowały o zawieszeniu do odwołania ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. Ostatnio szef MSWiA, Mariusz Kamiński podkreślił, że dopóki Poczobut będzie w więzieniu, dopóty przejście drogowe w Bobrownikach pozostanie zamknięte. (mt)