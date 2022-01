Białystok. Kibice Jagiellonii planują kolejne racowisko

Styczeń 7, 2022

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Już trzeci rok z rzędu kibice Jagiellonii Białystok zorganizują wielkie racowisko. Zaplanowano je na czwartek, 13 stycznia o 19.20.

Tym razem wydarzenie to odbędzie się przy stadionie miejskim na ul. Słonecznej, gdzie Jagiellonia rozgrywa swoje mecze.

– Ulice jakie chcemy obstawić w całości to Słoneczna, Wiosenna (po obu stronach ulicy), część 11 listopada (do wjazdu na Kampus), Ciołkowskiego (od wjazdu na Kampus do wjazdu na rynek). We wszystkich miejscach rozstawione będą wiaderka z wodą, tak by można było w nich zagasić racę i ją tam pozostawić. Przy kasie stadionu ustawiony będzie kontener na wypalone race. Wrzucamy do niego tylko wypalone race, a wiaderka stawiamy obok – informują organizatorzy wydarzenia.

Pierwsze racowisko odbyło się w 2020 roku, w 100. rocznicę utworzenia klubu. (mt)