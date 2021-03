Białystok. Karty miejskie do wymiany z powodu utraty ważności

Marzec 1, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Osoby, które otrzymały pierwsze imienne Białostockie Karty Miejskie, wydawane w 2011 roku, muszą je wymienić. A to dlatego, że dokumenty te po 10 latach tracą swoją ważność. Dotyczy to blisko 40 tys. osób.

Białostockie Karty Miejskie po upływie terminu swojej ważności przestaną działać. Nie będzie możliwe zapisanie na nich nowych biletów okresowych, doładowanie e-portmonetki oraz zakodowanie uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

Wymiana kart jest bezpłatna. Można to zrobić w jednym z dwóch punktów Białostockiej Komunikacji Miejskiej: przy ul. Lipowej 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00) i Składowej 11 (poniedziałek w godz. 8.00–17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30–15.30).

Po weryfikacji danych pasażer otrzyma nową kartę, na którą przeniesione zostaną aktualnie obowiązujące bilety okresowe, jak i środki zgromadzone na e-portmonetce.

Zgłaszając się po nową kartę trzeba mieć ze sobą aktualne zdjęcie w formacie legitymacyjnym oraz uzupełniony aktualnymi danymi formularz wniosku.

Termin ważności posiadanej karty można sprawdzić: logując się do portalu pasażera BKM na stronie www.ekarta.bialystok.pl, po wybraniu danej karty miejskiej użytkownik może zweryfikować datę jej ważności, w biletomacie mobilnym wkładając kartę miejską do czytnika i wybierając „serwis karty” (system wyświetli informacje na temat aktywnych biletów okresowych, datę ważności karty i datę ważności ulgi) lub telefonicznie: 85 869 66 90 (wewnętrzny – 1), 85 869 6747 lub 85 879 7295 podając numer karty. Pracownik sprawdzi datę ważności karty i poinformuje o konieczności jej wymiany lub potwierdzi, że taka wymiana nie jest potrzebna. (mt/mc)