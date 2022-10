Białystok. Już można głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego 2023

Październik 3, 2022

Budżet Obywatelski 2023, Fot. A. Topczewsla

Można już głosować na pomysły zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2023. Do wyboru jest 180 projektów – 34 ogólnomiejskie i 146 osiedlowych. Są projekty dotyczące zieleni, rekreacji, miejsc wypoczynku, infrastruktury drogowej, jak też obejmujące działania kulturalne i społeczne. Głosować można w wyznaczonych punktach stacjonarnych, albo przez Internet.

Do rozdysponowania jest 12 mln złotych (5 na zadania ogólnomiejskie, 7 – na osiedlowe). To, ile projektów zostanie wybranych do realizacji, zależy od liczby głosów białostoczan, a także szacowanego kosztu poszczególnych przedsięwzięć. Zadania będą wybierane na podstawie list rankingowych, aż do wyczerpania środków. – Myślę, że będzie zacięta walka, bo pomysłów jest dużo, a lista projektów jest zróżnicowana – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Zagłosować można tylko jeden raz i wybrać maksymalnie 4 projekty ze wszystkich zakwalifikowanych do głosowania. Osoby niepełnoletnie też mogą głosować – za zgodą opiekuna.

Głosy można oddać w wersji papierowej i elektronicznej. – Można głosować w punktach: w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św Rocha, w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. Branickiego, będzie też mobilny punkt na Rynku Kościuszki. Zachęcamy białostoczan, by głosować online – to najprostsza metoda, bo nie wychodząc z domu możemy wziąć udział w głosowaniu – wskazuje Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta miasta.

Mobilny punkt do głosowania stanie na Rynku 8, 9, 15 i 16 października, w godz. 12:00-16:00. Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się na stronach bialystok.pl i cas.bialystok.pl.

Głosowanie potrwa do 17 października, natomiast wyniki poznamy do 31 października. (at)