Białystok. Jest umowa na promocję miasta podczas Gali Boksu

Sierpień 5, 2021

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Miasto Białystok będzie promować się podczas wrześniowej Gali Boksu „Białystok Chorten Boxing Show 5”. Wydarzenie odbędzie się 3 września w Białymstoku. Będzie transmitowane na żywo na antenie stacji Polsat.

Umowę dotyczącą promocji miasta podczas zawodów podpisali zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki oraz bokser i olimpijczyk Dariusz Snarski.

– Bardzo się cieszę, że w naszym mieście odbędzie się ta impreza sportowa. Tego typu wydarzenia zwykle przyciągają uwagę i jest to kolejna okazja do promowania Białegostoku. Zapraszamy do kibicowania – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Wartość umowy na promocję miasta wynosi 90 tys. złotych. Logo Białegostoku będzie eksponowane na ringu, telebimach, strojach i sprzęcie zawodników, ale też na biletach, czy plakatach. (mt)