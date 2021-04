Białystok jest dobrym miastem do życia. Wynika z sondażu IBRiS

Kwiecień 7, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Aż 93% mieszkańców jest zadowolonych z życia w Białymstoku. Z kolei 69% pozytywnie ocenia działania prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego. Tak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej.

Tygodnik opublikował wyniki ankiet dla kolejnych miast wojewódzkich. W ogólnopolskim rankingu Białystok aktualnie uplasował się na trzecim miejscu, po Rzeszowie i Zielonej Górze.

– Nas to bardzo cieszy, bo to kolejne badanie, które pokazuje, że białostoczanie bardzo dobrze oceniają funkcjonowanie miasta, w którym żyją. Podobnie było w przypadku ostatnich badań Komisji Europejskiej. Z tych ankiet wynika także to, że najlepiej białostoczanie oceniają sieć dróg publicznych, komunikację miejską i aż 64% mieszkańców pozytywnie ocenia politykę miasta wobec terenów zielonych – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

W ankietach białostoczanie wskazali również, że miasto powinno zwiększyć liczbę terenów rekreacyjnych.

– Powinniśmy jeszcze bardziej zadbać o tereny sportowe i rekreacyjne, jest to jeden z naszych priorytetów i to chcemy poprawić. Zależy też nam na tym, żeby wprowadzić w życie, co również wynika z badań, jak najnowocześniejszy sposób komunikacji białostoczan z Urzędem Miejskim. Niejako wprowadzamy to przy pandemii, ale chcemy kłaść jeszcze większy nacisk na to – dodaje wiceprezydent Rafał Rudnicki.

Badanie telefoniczne przeprowadzano pod koniec marca bieżącego roku, udział w nim wzięło pół tysiąca respondentów. (ea/mc)