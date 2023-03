Białystok. Jarmark Wielkanocny przed Spodkami

31 marca, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Stoiska z produktami regionalnymi i świątecznym rękodziełem, do tego występy zespołów muzycznych i konkurs na najpiękniejszą palmę. To wszystko czeka nas już w najbliższą niedzielę (02.04) podczas Jarmarku Wielkanocnego przed białostockimi Spodkami.

Na stoiskach zaprezentują się producenci skupieni w prowadzonej przez samorząd województwa bazie produktów lokalnych. Są w niej sprawdzeni producenci z wyjątkowymi specjałami z naszego regionu. Przedświąteczne zakupy umilą występy zespołów regionalnych. Na scenie wystąpią: Miód na serce, Harmonica i Kurpie Zielone.

– To wyjątkowa okazja, żeby poczuć przedsmak Wielkanocy, atmosferę tych dni i zrobić świąteczne zakupy. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Podlaskiego do przyjścia na jarmark. Warto! – zachęca marszałek Artur Kosicki. – Święta to przede wszystkim przeżycie duchowe i czas spędzony z bliskimi, ale częścią tej tradycji są przecież też kulinaria: kiełbasy i szynki, mazurki, baby wielkanocne…

Miłośnicy ludowej tradycji oraz osoby o zdolnościach artystycznych mają szansę wystartować w konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Technika wykonania to materiały naturalne: bukszpan, bazie, suche kwiaty, wstążki, bibuła. Do wygrania bony o wartości 500, 300 i 200 złotych.

Jarmark Wielkanocny potrwa od 10:00 do 18:00 na placu przed Spodkami przy ul. Św. Rocha. (mt)