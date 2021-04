Białystok i Suwałki bez dotacji z RFIL. Poseł Truskolaski chce natychmiastowego posiedzenia zespołu parlamentarnego

Kwiecień 7, 2021

źródło: FB posła Krzysztofa Truskolaskiego

Podlaski poseł PO-KO Krzysztof Truskolaski domaga się pilnego zwołania posiedzenia Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego. Chce, aby zajął się on sprawą pominięcia m.in. Suwałk i Białegostoku przy ostatnim podziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poseł Krzysztof Truskolaski sytuację tę określił jako skandaliczną. Podkreślając, że Suwałki zostały pozbawione blisko 26 mln złotych, które miały wesprzeć inwestycje lokalne.

– To skandaliczna sytuacja, że ponad 70-tysięczne miasto nie otrzymuje środków z tak ważnego funduszu. Nie są to pieniądze partyjne, PiS-owskie. Są to pieniądze publiczne, które powinny należeć się mieszkańcom Suwałk. Ani Suwałki, ani Białystok, ani Korycin czy Kulesze Kościelne nie dostały tych środków. Pytanie brzmi: dlaczego?: I takie pytanie chciałbym zadać panu wojewodzie i posłów z PiS na najbliższym posiedzeniu Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego – mówił Truskolaski.

Spośród trzech dużych podlaskich miast środki otrzymała jedynie Łomża, której przyznano pieniądze na remont szkoły. (mt/mc)