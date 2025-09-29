Białystok gratuluje Marii Żodzik, za srebrny medal na Mistrzostwach Świata!

29 września, 2025

Maria Żodzik, fot. Michał Laudy, źródło: KS Podlasie Maria Żodzik, fot. Michał Laudy, źródło: KS Podlasie

Maria Żodzik, reprezentantka klubu sportowego Podlasie, zdobyła srebrny medal w skoku wzwyż podczas 20. Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Tokio. Z tej okazji włodarze Białegostoku zorganizowali dzisiaj uroczystości (29.09), podczas których podziękowali sportsmence. W uroczystości zorganizowanej w Białymstoku wzięli udział m.in. prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, trener zawodniczki Paweł Wyszyński oraz prezes klubu Tomasz Dąbrowski.

Rekord życiowy i jedyny medal dla Polski

Podczas mistrzostw Maria Żodzik ustanowiła swój rekord życiowy, skacząc 2 metry. Ten wynik przyniósł jej srebrny medal – i co ważne – był to jedyny medal zdobyty przez Polskę w Tokio.

Prezydent Truskolaski podkreślił, że to wyjątkowe osiągnięcie: nie tylko sukces indywidualny, ale także powód do dumy dla całego miasta i kraju.

Doceniona przez Białystok

Maria Żodzik od lat reprezentuje Białystok, jest stypendystką prezydenta miasta i Ambasadorką Sportu Białostockiego 2025. Podczas uroczystości ogłoszono, że zawodniczka otrzyma nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych, a jej trener – 15 tysięcy złotych. Decyzję w tej sprawie podejmą radni podczas sesji budżetowej.

Wspólny sukces zawodniczki i klubu

– Na rozbiegu jestem sama, ale za każdym razem wiem, że wspiera mnie trener i całe środowisko sportowe – mówiła wzruszona Maria Żodzik.

Prezes Podlasia, Tomasz Dąbrowski, zaznaczył, że sukcesy zawodników nie byłyby możliwe bez stabilnego wsparcia finansowego miasta. To dzięki temu do klubu trafiają sportowcy gotowi walczyć o najwyższe cele.

Podlasie dostarcza medali

Oprócz Marii Żodzik w tegorocznych mistrzostwach świata startowali także inni reprezentanci klubu Podlasie: Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Ewa Różańska, Marlena Naszewska i Damian Czykier.

Klub od lat jest wizytówką białostockiego sportu, a sukcesy jego zawodników pokazują, że stolica Podlasia na stałe wpisała się w mapę europejskiej i światowej lekkoatletyki.

(pc)