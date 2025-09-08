Home Wiadomości Białystok: Finał Pucharu Europy Strongman 2025 – siła, emocje i wielkie sportowe widowisko!

Wiadomości

8 września, 2025

Białystok: Finał Pucharu Europy Strongman 2025 – siła, emocje i wielkie sportowe widowisko!

Konferencja dotycząca finałów zawodów strongman fot. Michał Szmurło
Już w niedzielę, 14 września o godzinie 15:00, Rynek Kościuszki w Białymstoku stanie się areną jednego z najbardziej spektakularnych wydarzeń sportowych tej jesieni. Odbędzie się tu Finał Pucharu Europy Strongman 2025 – zawody, które przyciągają tysiące kibiców i najlepszych zawodników z całego kontynentu.

 

Finał Pucharu Europy Strongman – więcej niż sport

Podczas zawodów nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali nie tylko ekscytujące konkurencje siłowe, ale także licytację i zbiórkę charytatywną na rzecz Centrum Onkologii w Białymstoku. To doskonała okazja, aby wspierając sportowców, pomóc również lokalnej społeczności i ważnej placówce medycznej.

Między poszczególnymi konkurencjami widzowie będą mogli podziwiać występy artystyczne – na scenie zaprezentuje się aż 100 tancerzy hip-hopowych, gwarantując niezwykłe show pełne energii i pasji.

Dlaczego warto przyjść?

  • Sportowe emocje – rywalizacja najlepszych strongmanów z Europy.

  • Charytatywny cel – wsparcie Centrum Onkologii w Białymstoku.

  • Atrakcje dodatkowe – widowiskowe występy taneczne.

  • Rodzinna atmosfera – wydarzenie idealne dla osób w każdym wieku.

  • Wstęp bezpłatny – każdy może uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Finał Pucharu Europy Strongman 2025 – Białystok centrum siły i emocji

Białystok po raz kolejny stanie się miejscem, w którym spotkają się sport, pasja i pozytywna energia. Finał Pucharu Europy Strongman to niepowtarzalne widowisko, które łączy w sobie elementy rywalizacji sportowej, rozrywki i wsparcia lokalnej społeczności.

(pc)

Najnowsze wiadomości
Konferencja dotycząca finałów zawodów strongman
Białystok: Finał Pucharu Eur ... więcej
Andy Pelmard
Andy Pelmard nowym zawodnikiem ... więcej
Nowatorskie pomysły i naukowe ... więcej
Piłkarze na boisku
Tomas Silva i Miki Villar nie ... więcej
Moricon-fot-Dariusz-Piekut-PB
Moricon 2025 – 2 000 uczestn ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.