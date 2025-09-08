Białystok: Finał Pucharu Europy Strongman 2025 – siła, emocje i wielkie sportowe widowisko!

8 września, 2025

fot. Michał Szmurło fot. Michał Szmurło

Już w niedzielę, 14 września o godzinie 15:00, Rynek Kościuszki w Białymstoku stanie się areną jednego z najbardziej spektakularnych wydarzeń sportowych tej jesieni. Odbędzie się tu Finał Pucharu Europy Strongman 2025 – zawody, które przyciągają tysiące kibiców i najlepszych zawodników z całego kontynentu.

Finał Pucharu Europy Strongman – więcej niż sport

Podczas zawodów nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin. Organizatorzy przygotowali nie tylko ekscytujące konkurencje siłowe, ale także licytację i zbiórkę charytatywną na rzecz Centrum Onkologii w Białymstoku. To doskonała okazja, aby wspierając sportowców, pomóc również lokalnej społeczności i ważnej placówce medycznej.

Między poszczególnymi konkurencjami widzowie będą mogli podziwiać występy artystyczne – na scenie zaprezentuje się aż 100 tancerzy hip-hopowych, gwarantując niezwykłe show pełne energii i pasji.

Dlaczego warto przyjść?

Sportowe emocje – rywalizacja najlepszych strongmanów z Europy.

Charytatywny cel – wsparcie Centrum Onkologii w Białymstoku.

Atrakcje dodatkowe – widowiskowe występy taneczne.

Rodzinna atmosfera – wydarzenie idealne dla osób w każdym wieku.

Wstęp bezpłatny – każdy może uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Finał Pucharu Europy Strongman 2025 – Białystok centrum siły i emocji

Białystok po raz kolejny stanie się miejscem, w którym spotkają się sport, pasja i pozytywna energia. Finał Pucharu Europy Strongman to niepowtarzalne widowisko, które łączy w sobie elementy rywalizacji sportowej, rozrywki i wsparcia lokalnej społeczności.

(pc)