Białystok. Fani jazdy na łyżwach od października będą mogli już korzystać z miejskiej ślizgawki

Wrzesień 29, 2022

Lodowisko BOSiR, źródło: BOSiR Lodowisko BOSiR, źródło: BOSiR

Od soboty (01.10) w Białymstoku będzie już można wybrać się na łyżwy. Na Lodowisku Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwa właśnie mrożenie betonowej płyty, na której powstaje tafla lodu.

W tym sezonie, podobnie jak w poprzednich, będą godziny z jazdą w dwóch kierunkach. Ten wariant wprowadzono na życzenie łyżwiarzy kilka sezonów temu. Zmiany kierunku jazdy obywają się w poniedziałki i czwartki na ostatnim wejściu, czyli w godz. 19:00-21:00. Kierunek jazdy zmienia się co 30 minut – ok. godz. 19:30, 20:00 i 20:30.

W wypożyczalni do dyspozycji klientów czekać będzie ok. 800 par łyżew w rozmiarach od 25 do 50.

Lodowisko dostępne jest dla osób w każdym wieku i o różnym stopniu umiejętności łyżwiarskich. Dla najmłodszych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na ślizgawce, lodowisko oferuje specjalne pingwinki, pandy i misie ułatwiające utrzymanie równowagi.

Ostatnią przerwę w sezonie łyżwiarskim na Lodowisku wykorzystano na prace inwestycyjne, które miały poprawić warunki cieplne i wilgotnościowe. Stare wysłużone centrale wentylacyjne, które nie radziły sobie z wilgotnością powietrza w hali lodowiska, zastąpiono nowoczesnymi urządzeniami. W przestrzeni pod zadaszeniem hali zainstalowano wentylatory zapobiegające gromadzeniu się wilgotnego powietrza w obszarze konstrukcji dachu i wykraplaniu się wilgoci na powierzchni konstrukcji. Dzięki zamontowanym nagrzewnicom wodnym poprawi się komfort cieplny widzów przebywających na trybunach. (mt)