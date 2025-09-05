Białystok: ewakuacja w Szkole Mistrzostwa Sportowego po rozpyleniu gazu pieprzowego

5 września, 2025

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

W piątek (05 września) przed południem w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku doszło do groźnie wyglądającej sytuacji. Po rozpyleniu żrącej substancji konieczna była ewakuacja uczniów i nauczycieli. Budynek przy ul. Marii Konopnickiej musiało opuścić około 450 osób.

Ewakuacja szkoły w Białymstoku

Na miejsce wezwano pięć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego. Początkowo podejrzewano, że w placówce rozpyleno nieznaną substancję żrącą. Zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy czterem osobom, które skarżyły się na złe samopoczucie po kontakcie z oparami.

Co się wydarzyło?

Po szczegółowych badaniach ustalono, że rozpylona substancja to gaz pieprzowy. Strażacy natychmiast przystąpili do wietrzenia pomieszczeń. Dzięki szybkim działaniom służb udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji.

Uczniowie wrócili do szkoły

Po zakończeniu akcji ratowniczej i przewietrzeniu budynku uczniowie oraz nauczyciele mogli wrócić na lekcje. Straż pożarna potwierdziła, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a zdarzenie zakończyło się bez osób poszkodowanych.

(pc)