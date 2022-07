Białystok. Dzieci zebrały prawie 13 ton zużytych baterii

Lipiec 19, 2022

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Prawie 13 ton zużytych baterii zebrali młodzi białostoczanie w konkursie ‚Bez stresu dla środowiska”. W rywalizacji wzięło udział prawie 130 placówek edukacyjnych.

Jest to akcja Miasta Białystok skierowana do szkół i przedszkoli. Zbierając baterie dzieci uczą się jak dbać o środowisko. W tegorocznej edycji zebrano rekordową liczbę zużytych baterii – 128 659 kg (prawie 13 ton). Duże było również zainteresowanie miejską akcją ze strony placówek oświatowych, ponieważ uczestniczyło w niej aż 126 jednostek. Jest to największa liczba uczestników, jaka kiedykolwiek wzięła udział w konkursie zbiórki baterii.

Uroczyste wręczenie nagród, ze względu na okres wakacyjny, odbędzie się 16 września. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne: za I miejsce – 4000 zł, II miejsce – 3000 zł, III miejsce – 2000 zł, a pozostali uczestnicy dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.

Pierwszy konkurs zbiórki baterii pod hasłem „Działaj czysto” Miasto zorganizowało w 2005 r. Od 2016 r. organizacją konkursu zajmowała się Spółka „LECH”. Od 2020 r. organizacja akcji znów należy do Miasta i przeprowadzana jest pod hasłem „Bez stresu dla środowiska”. Co roku w gronie zwycięzców pojawiają się nowe placówki oświatowe. Dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem przynoszą baterie. Najważniejszym celem jest to, aby baterie nie trafiały do odpadów komunalnych lub bezpośrednio do środowiska, ponieważ mogą wyrządzić w nim wiele szkód. (hk)