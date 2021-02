Białystok. Dzieci z palcówki opiekuńczo – wychowawczej mają nowy dom

Luty 14, 2021

Dwanaścioro dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr I. Białówny, znajdującej się przy 11 listopada, zamieszkało w nowym domu. W trzykondygnacyjnej zabytkowej kamienicy przy ul. Ciepłej, pod opieką wychowawców mają zapewnione warunki zbliżone do domowych.

Budynek z końca XIX wieku przeszedł gruntowny remont, który trwał 2 lata, a jego koszt wyniósł ponad 3.5 miliona złotych.

Dzieci mają maksymalnie dwuosobowe pokoje, wyposażone w komputery i telewizory, pracownie dydaktyczne i specjalistyczne, w których prowadzone są zajęcia oraz terapie. Podopiecznymi zajmuje się 6 wychowawców, jest też pielęgniarka, kucharki, pedagog i pracownik socjalny oraz koordynator zarządzający domem.

­– Prowadzone przez nas małe, czternastoosobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze łączą zadania interwencyjne i socjalizacyjne. Oznacza to w praktyce, że pracownicy otaczają opieką dziecko przywiezione o każdej porze dnia i nocy – zapewniają odzież, miejsce do spania, karmią i… przytulają – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski – Dzieci to miejsce, w którym z winy dorosłych się znalazły, mogą traktować nie jak instytucję, a jak namiastkę prawdziwego domu.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zastąpiły dotychczasowe Domy Dziecka. Każda z nich jest przeznaczona na pobyt kilkunastu dzieci. W Białymstoku jest 7 takich miejsc, w których łącznie jest ponad osiemdziesięcioro dzieci.

Wkrótce kolejni najmłodsi, potrzebujących pieczy zastępczej, przeprowadzą się do wyremontowanego budynek. Będzie to kamienica przy ul. Sukiennej. (ea/mc)