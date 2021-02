Białystok. Działacze PiS apelują do prezydenta, by zadbał o bezpieczeństwo mieszkańców

Luty 9, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Młodzieżówka PiS-u domaga się od prezydenta Białegostoku skuteczniejszych działań w walce miasta z atakiem zimy. Działacze zwracają uwagę na śliskie drogi i chodniki, a także niskie ich zdaniem kary finansowe dla firm oczyszczających miasto. W tej sprawie złożyli do prezydenta pismo.

– Od tygodnia dochodzą do nas skargi ze strony mieszkańców, zwłaszcza seniorów, że stan dróg oraz chodników jest tragiczny i nikt z tym nic nie robi. Nieodśnieżone drogi oraz chodniki zamieniły się w lodowiska. Kary finansowe dla firm wykonujących usługi na rzecz miasta są śmieszne, oczywiście są one słuszne, ale tak naprawdę nic nie wnoszą w tej sprawie, bo jak widzimy pomimo nałożonych kar stan dróg i chodników jest nadal taki sam – mówi członek Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Hołowienko.

Stowarzyszenie OFM nie chce być bierne i wyciąga pomocną dłoń organizując akcję „Odśnieżamy”. Zaprasza do niej działające na terenie miasta młodzieżowe ugrupowania, bez względu na poglądy polityczne.

– Ta akcja ma polegać na tym, aby młodzi ludzie brali łopatę w rękę i po prostu odśnieżali, nawet niewielkie kawałki chodników. Może to nie tak wiele, ale to ma być taki symbol, taki gest, że my chcemy pomóc, że chcemy coś zmienić – mówi podlaski koordynator Ogólnopolskiej Federacji Młodych Mateusz Feszler.

Tegoroczne opady śniegu są największe od 9 lat. W budżecie miasta na zimowe oczyszczanie Białegostoku w sezonie 2020/2021 zabezpieczono 12 mln złotych.

W firmach odśnieżających miasto na bieżąco trwają kontrole. Do tej pory na firmy nałożone zostały kary w wysokości ponad 400 tys. złotych. (mt/mc)