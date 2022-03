Białystok. Działa już Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom uruchomione przez Caritas

Marzec 30, 2022

źródło: Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Archidiecezji Białostockiej otwiera Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Pomoc znajdą tam uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia przed konfliktem zbrojnym z Rosją.

– Spontanicznie stworzyliśmy to Centrum. Najpierw ograniczało się to do zbierania bazy noclegowej, tutaj u nas, w biurze. Teraz dzięki uprzejmości parafii katedralnej, mamy już pomieszczenia, w których możemy rozwinąć naszą działalność, bo też potrzeby są coraz większe. A zatem oprócz pomocy doraźnej, której udzielamy Ukraińcom od samego początku, teraz mamy już zaplanowane działania długofalowe – mówi ksiądz Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Czas działania Centrum to minimum najbliższe dwa lata. Jak dodaje ks. Sęczek, wszystkie osoby potrzebujące wsparcia otrzymają tu żywność i odzież, ale nie tylko.

– To Centrum jest przede wszystkim miejscem spotkań Ukraińców, ale jesteśmy też dla nich wsparciem, ponieważ są tu porady prawne, jest psycholog, jest nauka języka polskiego i też pomoc tzw. doraźna. Również pomoc w znalezieniu pracy, dzięki tym wszystkim informacjom, które posiadamy – dodaje ks. Sęczek.

Centrum mieści się w budynku parafialnym, na tyłach Katedry Białostockiej (ul. Kościelna 2) i jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00. (mt)