Drużyna Lowlanders zwycięstwem zainaugurowała nowy sezon Ligi Futbolu Amerykańskiego

Wrzesień 6, 2020

fot. Michał Czarnecki fot. Michał Czarnecki

Drużyna futbolu amerykańskiego Lowlanders Białystok zainaugurowała sezon ligowy i to dobrym wynikiem. Ludzie z nizin pokonali Silesia Rebels 38 : 14.

Mimo dużej przewagi punktowej nad rywalami, pełniący obowiązki trenera głównego Lowlanders Białystok, Tomasz Żukowski, nie był w pełni zadowolony z gry swoich zawodników.

– Popełniliśmy masę błędów, ale są one do nadrobienia i myślę, że na następny mecz będziemy lepiej przygotowani. Pracowaliśmy nad naszą grą od czasu, kiedy otwarte zostały boiska. Trenowaliśmy ciężko, część zawodników dołączyła do nas niedawno, ale zdążyliśmy się zgrać na takim poziomie, żeby dać radę wygrać mecz – dodawał Tomasz Żukowski.

Kolejnym przeciwnikiem białostockiej drużyny będzie Archers Bydgoszcz. (ea/mc)