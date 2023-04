Białystok. Dobiega końca remont w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

24 kwietnia, 2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku/fot. A. Topczewska Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku/fot. A. Topczewska

Trwa Przebudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Zmiany obejmują rejestrację, poczekalnię, gabinety lekarskie na dole, a na piętrze salę pobierań.

– Remont wszedł w finiszującą fazę, niedługo wrócimy z rejestracją i gabinetami lekarskimi na dół. A po 9 maja, mamy nadzieję, będziemy pracować w poprzednim układzie. Dawcy już wchodzą po staremu, czyli wejściem od ul. Skłodowskiej. Kierujemy ich na ostatnie piętro, gdzie jest poczekalnia, rejestracja, gabinety lekarskie – mówi Bartosz Szutkiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Natomiast do końca maja cała sala podwójna sala pobrań ma zostać oddana do użytku (już oddano do użytku jej nową część, remontuje się część starsza).

Po przebudowie Centrum obsłuży szybciej i więcej dawców. Dotychczasowa kubatura budynku pozwalała na obsługę max. 150 dawców dziennie. Teraz jest to nawet od 200 do 300 osób.

Koszt inwestycji to ok. 3 mln 400 tysięcy zł, a będzie zrealizowana całkowicie ze środków ministerstwa zdrowia. (at)