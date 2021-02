Białystok. Czujny mężczyzna zatrzymał oszusta na gorącym uczynku

Luty 5, 2021

Nie często się zdarza, aby ktoś dokonał zatrzymania obywatelskiego oszusta próbującego wyłudzić pieniądze metodą na funkcjonariusza. Mieszkańcowi Białegostoku, Robertowi Andrace to się udało. Za co wojewódzka i miejska komenda policji oficjalnie mu podziękowały.

Do zdarzenia doszło (2.02) w tym tygodniu, pan Robert spacerował z psem, gdy zobaczył, że po osiedlu kręcą się dwie dotąd nieznane mu osoby, co wzbudziło jego czujność. Gdy wszedł do bloku, usłyszał niepokojące odgłosy.

– Zobaczyłem młodego człowieka, który nie wyglądał na kogoś, kogo zna moja sąsiadka, więc zapytałem go: Co on tutaj robi? Odpowiedział, że działa na zlecenie policji, że właśnie funkcjonariusz z tą panią rozmawiał, bo w okolicy są oszuści, którzy próbują wyłudzać pieniądze. Poprosiłem go, żeby podał imię, nazwisko tego policjanta i komendę, na której on pracuje. A ten mężczyzna rozmawiał z kimś przez telefon i powiedział: „wpadłem”, usłyszałem głos z słuchawki: „wal go w łeb i uciekaj”, więc posadziłem tego człowieka na schodach, zapukałem do sąsiada i razem zatrzymaliśmy tego człowieka – relacjonował pan Robert.

Komendant Miejskiej Policji w Białymstoku inspektor Maciej Wesołowski przyznaje, że ujęcia obywatelskie często się zdarzają, ale z zatrzymaniem oszusta w ten sposób spotkał się pierwszy raz.

– Ujęcie obywatelskie sprawcy przestępstwa zdarza się dosyć często, ale jeżeli mówimy przede wszystkim o kradzieży bądź o włamaniu z kradzieżą. Jak prawie 25 lat pracuję w policji, to pierwszy raz spotkałem się z przypadkiem, żeby ujęcie obywatelskie nastąpiło w sprawie oszustwa, zwłaszcza w tak ważnej sprawie jak wyłudzenie pieniędzy metodą na wnuczka, gdzie osobami pokrzywdzonymi są seniorzy – dodawał komendant Wesołowski.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku podinspektor Tomasz Krupa apeluje, abyśmy informowali rodziców oraz dziadków, że oszuści wciąż wyłudzają pieniądze metodą na funkcjonariusza lub na wnuczka.

– To do nas tak naprawdę należy, żeby uczulić naszych rodziców, dziadków, że takie telefony mogą się zdarzyć i jeżeli je odbiorą, to na pewno będą to oszuści. Jeszcze podkreślę, że przestępcy takie połączenia wykonują zawsze na telefony stacjonarne – wyjaśniał podinspektor Krupa.

Zatrzymany 27-latek usłyszał łącznie 5 zarzutów: 4 zarzuty oszustwa i usiłowania oszustwa. Przestępstw tych dopuścił się w warunkach recydywy. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Jak wynika z danych podlaskiej policji w ubiegłym roku seniorzy, którzy padli ofiarą telefonicznych oszustw łącznie stracili ponad 2 miliony złotych. Dodatkowo po kilkadziesiąt tysięcy dolarów i euro. (ea/mc)