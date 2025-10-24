Białystok buduje, reszta regionu stoi w miejscu. Podlasie wśród najsłabszych pod względem inwestycji mieszkaniowych

24 października, 2025

Budowa bloku przy ul. Depowej, źródło: UM Białystok/archiwum Budowa bloku przy ul. Depowej, źródło: UM Białystok/archiwum

Województwo podlaskie znalazło się w gronie regionów, gdzie budownictwo mieszkaniowe rozwija się najwolniej w kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszej połowie 2025 roku poza Białymstokiem praktycznie nie wydano pozwoleń na nowe inwestycje deweloperskie. Stolica województwa pozostaje jedynym aktywnym ośrodkiem, w którym powstają nowe mieszkania i domy – to tutaj koncentruje się niemal cała aktywność budowlana regionu.

Analiza portalu RynekPierwotny.pl pokazuje, że w 73 powiatach w Polsce deweloperzy nie uzyskali ani jednego pozwolenia na budowę. Wśród tych białych plam znalazły się także powiaty z północno-wschodniej Polski: siemiatycki, hajnowski i augustowski. Widać więc wyraźnie, że Podlasie – poza Białymstokiem – należy do najmniej atrakcyjnych inwestycyjnie części kraju.

W samym Białymstoku wciąż powstają nowe inwestycje, choć ich skala nie dorównuje największym aglomeracjom. Deweloperzy stawiają na projekty mieszkaniowe o umiarkowanym metrażu, a rynek jest stabilny dzięki napływowi mieszkańców z mniejszych miast regionu. Jednak poza granicami stolicy województwa aktywność inwestycyjna praktycznie zanika – nie tylko w segmencie deweloperskim, ale także wśród osób budujących domy na własny użytek.

Z danych GUS wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku w całej Polsce wydano ok. 75,8 tys. pozwoleń na budowę mieszkań i domów, czyli o 26 tys. mniej niż rok wcześniej. Budownictwo coraz silniej koncentruje się w pasie dużych aglomeracji – wokół Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Trójmiasta. W niektórych podmiejskich powiatach, jak poznański czy krakowski, w ciągu dekady przybyło więcej metrów kwadratowych nowych mieszkań niż liczą całe średnie miasta pokroju Olsztyna czy Elbląga.

Na tle tak dynamicznego rozwoju zachodniej i centralnej Polski Podlasie wypada wyjątkowo skromnie. Według ekspertów przyczyną są czynniki ekonomiczne i demograficzne – niższe dochody, mniejsza liczba miejsc pracy i ograniczone perspektywy rozwoju społecznego.

Mimo to Białystok pozostaje lokalnym wyjątkiem i jedynym ośrodkiem budowlanym w północno-wschodniej Polsce, który przyciąga inwestorów. To tutaj powstają nowe osiedla, a rynek mieszkaniowy – choć mniejszy niż w metropoliach – utrzymuje się w stabilnym tempie rozwoju.

(AJ)