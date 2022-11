Białystok. Bezpłatna terapia dla dzieci uzależnionych od komputerów i smartfonów

Listopad 10, 2022

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku, fot. Katarzyna Cichoń

Dzieci uzależnione od komputerów i smartfonów mogą korzystać z terapii finansowanej przez NFZ w ramach programu pilotażowego. W województwie podlaskim program realizuje Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap przy ul. Włókienniczej 7 w Białymstoku.

– Umowa z poradnią na realizację programu pilotażowego obowiązuje od 27 grudnia 2021 r. Pacjenci i ich rodziny zgłaszają się do ośrodka po pomoc i wsparcie terapeutyczne. Widzimy, że program okazał się bardzo potrzebny. Świadczy o tym rosnąca liczba osób zgłaszających się do poradni. W październiku do programu włączono aż 382 osoby, tj. o 50% więcej niż w czerwcu bieżącego roku – mówi Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Aby skorzystać z opieki, nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy, że pacjenci wraz z rodzicami zgłoszą się bezpośrednio do ośrodka.

W ramach programu dzieci, młodzież oraz członkowie ich rodzin otrzymają pomoc lekarza psychiatry, psychologa, specjalistów psychoterapii uzależnień. W ramach tej pomocy pacjenci mogą liczyć na porady diagnostyczne i terapeutyczne, sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej, a także na sesje psychoedukacyjne. (mt)