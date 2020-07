Białystok. Bezpłatna rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych

Lipiec 23, 2020

źródło: Fundacja „Pomóż Im” źródło: Fundacja „Pomóż Im”

Fundacja „Pomóż Im” zrealizuje drugą edycję programu bezpłatnej rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Z darmowych zabiegów będzie mogło skorzystać 24 dzieci zamieszkałych w Białymstoku.

Każde dziecko będzie miało zapewnionych 10 zabiegów, a przed nimi wizytę wstępną, oceniającą stan dziecka i kwalifikującą do indywidualnej terapii. Rehabilitacja odbędzie się w specjalistycznym Ośrodku im. Sue Ryder Familijnego Centrum Medycznego prowadzonym przez Fundację „Pomóż Im”.

– Nasza placówka specjalizuje się w niesieniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym, mamy wykwalifikowany zespół i, co ważne, z bardzo dużą praktyką w pracy z dziećmi, co zapewni realizację projektu na najwyższym poziomie – informuje Ewa Sadowska, wiceprezes Fundacji „Pomóż Im”. – Na potrzeby realizacji tego zadania, w ramach finansowania z PFRON, dodatkowo doposażymy się w odpowiedni sprzęt do m.in. terapii sensorycznej i przeciwbólowej, co wzmocni efekty oddziaływania na małych pacjentów – mówi Ewa Sadowska.

Dodatkowym atutem projektu jest termin realizacji. Pierwsze bezpłatne zabiegi dla dzieci rozpoczną się już w sierpniu, projekt zakończy się w listopadzie.

– Mając na uwadze, że aktualnie oczekiwanie na rehabilitację w ramach NFZ wynosi kilka miesięcy, to tak szybka realizacja zabiegów jest szczególnie ważna w przypadku tych dzieci, które na rehabilitację nie mogą czekać – dodaje wiceprezes Fundacji.

Zgłoszenia prowadzone są telefonicznie pod numerem 609 230 120. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

To druga edycja projektu „Ruch kluczem do aktywności i rozwoju”, który Fundacja zrealizowała z powodzeniem w 2019 roku. Wtedy z bezpłatnej rehabilitacji skorzystało 27 dzieci z Białegostoku. (mt/mc)