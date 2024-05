Białystok będzie miał energię z odpadów

7 maja, 2024

fot. FB Miasto Białystok fot. FB Miasto Białystok

Prezydent Tadeusz Truskolaski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym LECH na dostawę energii elektrycznej do 160 instytucji, w tym szkół, przedszkoli, domów pomocy społecznej i szpitali w Białymstoku. Spółka LECH jest istotnym producentem prądu, a część z niego pochodzi z odnawialnych źródeł energii, wytwarzanych poprzez przetwarzanie odpadów komunalnych w procesie termicznym.

– To pierwsza umowa w Polsce, kiedy właśnie miasto kupuje od swojej spółki energię. Uwolniliśmy się od galopujących cen energii, a także uniezależniliśmy się od innych operatorów. No, bo spółka Lech jest naszą spółką, i myślę, że będzie z nami współpracować. To jest właśnie taka typowa umowa win – win. Cieszę się tym bardziej, że ona ma charakter absolutnie pionierski – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Umowa obowiązuje od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. (mg)