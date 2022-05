Białystok. Artyści OiFP z kolejnym Fryderykiem

Maj 1, 2022

źródło: OiFP

Artyści Opery i Filharmonii Podlaskiej otrzymali kolejną statuetkę Fryderyka. W tym roku Akademia Fonograficzna wyróżniła w kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna płytę z nagraniem III i VI Symfonii Pawła Łukaszewskiego, z udziałem Anny Mikołajczyk-Niewiedział oraz Orkiestry i Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka.

– Bardzo cieszymy się z tej nagrody, to kolejna statuetka w dorobku Opery – mówi prof. Violetta Bielecka, dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej. – Nasza współpraca z prof. Pawłem Łukaszewskim trwa od wielu lat. Jego twórczość nawiązuje do sacrum, głęboko pojętej wiary. To mistyczna twórczość o bogatej harmonii – nasi artyści doskonale odnajdują się właśnie w takim repertuarze.

III Symfonia (Symfonia Aniołów) przypomina o istnieniu aniołów i podkreśla ich znaczącą rolę w relacji Bóg – człowiek. Jak mówi sam kompozytor, aniołowie przenoszą nasze modlitwy do Boga, orędują za nami i wspierają na drodze do zbawienia. VI Symfonia (Pieśń o życiu wiecznym) na chór i orkiestrę symfoniczną powstała w 2020 r. na zamówienie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Oba utwory są doskonałą ilustracją stylu twórczego kompozytora, odsłaniają również jego światopogląd i postawę artystyczną, w której sacrum zajmuje szczególnie ważne miejsce. (mt)