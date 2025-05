Białystok: akcja oddawania krwi i rejestracji dawców szpiku przy ul. Wiewiórczej

13 maja, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Krew ratuje życie – i tego nie da się podważyć. Dziś (13 maja) każdy chętny może przyłączyć się do akcji honorowego krwiodawstwa i rejestracji potencjalnych dawców szpiku, zorganizowanej przez firmę Budimex i Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Na chętnych czeka krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zaparkowany między budynkiem starostwa a nowym urzędem pracy przy ulicy Wiewiórczej.

Gdzie i do kiedy można oddać krew?

Akcja trwa do godziny 13:00 przy ul. Wiewiórczej w Białymstoku. To doskonała okazja, by nie tylko oddać krew, ale również zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Dzięki temu można dać komuś drugą szansę na życie.

Dlaczego warto oddawać krew?

Jedna donacja może uratować nawet trzy osoby.

Krew jest potrzebna każdego dnia – nie tylko przy wypadkach, ale też w leczeniu nowotworów, anemii czy w trakcie operacji.

Proces jest bezpieczny i trwa zaledwie kilkanaście minut.

(pc)