Białystok. 5 lat Karty Aktywnego Seniora

Czerwiec 1, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ponad 15,5 tys. białostoczan przystąpiło do Karty Aktywnego Seniora. Program oferujący zniżki i ulgi dla osób po 60. roku życia działa w Białymstoku już od pięciu lat. Został wprowadzony 1 czerwca 2015 roku.

Karta Aktywnego Seniora wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. Do programu może przystąpić każdy, kto ma skończone 60 lat i mieszka w Białymstoku.

Program oferuje szereg korzyści. To m.in. 50% zniżki na bilety wstępu do obiektów Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy 50% zniżki na bilety na wydarzenia organizowane przez miejskie jednostki kultury (Białostocki Ośrodek Kultury, Białostocki Teatr Lalek, Galeria Arsenał, Galeria im. Sleńdzińskich i Muzeum Wojska w Białymstoku).

Wszystkie informacje na temat Karty Aktywnego Seniora, w tym lista partnerów programu, są dostępne na stronie www.seniorzy.bialystok.pl.

– Liczba osób, które w ciągu tych pięciu lat przystąpiły do programu, świadczy, że był to bardzo dobry pomysł – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Cieszę się, że karta motywuje naszych mieszkańców do aktywnego życia kulturalnego i sportowego, do dbania o swoje zdrowie.

Seniorzy posiadający Kartę Aktywnego Seniora i Białostocką Kartę Miejską, którzy spełniają kryteria dochodowe obowiązujące przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej, mogą także skorzystać ze specjalnego całorocznego biletu Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Jego koszt to 120 złotych.

Aby przystąpić do programu Karta Aktywnego Seniora wystarczy wypełnić i podpisać wniosek o wydanie karty. Wnioski są dostępne w punkcie Obsługi Klienta Białostockiej Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej 16 oraz na stronie www.seniorzy.bialystok.pl. (mt/mc)