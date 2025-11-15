Białystok: 48-latek trafił do aresztu po postrzeleniu policjantów i ujawnieniu treści pedofilskich

15 listopada, 2025

Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec 48-letniego mężczyzny podejrzanego o czynną napaść na funkcjonariuszy policji, a także o posiadanie amunicji i rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Decyzja zapadła po analizie materiału dowodowego zebranego przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Prokuraturę Rejonową Białystok – Północ.

Atak na policjantów podczas czynności procesowych

Do zdarzenia doszło w czwartek 13 listopada, kiedy to funkcjonariusze z Zarządu w Białymstoku CBZC, działając na polecenie prokuratury, przystąpili do czynności procesowych związanych z podejrzeniem popełnienia przez 48-latka przestępstwa o charakterze pedofilskim.

W trakcie rozpoczęcia działań mężczyzna niespodziewanie oddał kilka strzałów z karabinka pneumatycznego w kierunku funkcjonariuszy. W wyniku ataku dwoje policjantów zostało rannych – jeden w rękę, drugi w udo. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci szybko obezwładnili napastnika i dokonali jego zatrzymania.

Nielegalna broń i amunicja w domu podejrzanego

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 48-latka funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. amunicję różnych typów, kilka wiatrówek, kuszę, łuk oraz nunczako. Działania prowadzone były przy współpracy z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie podejrzanemu dodatkowych zarzutów, dotyczących nielegalnego posiadania broni oraz przestępstw związanych z treściami o charakterze pedofilskim.

Poważne zarzuty i surowe konsekwencje

48-letni mężczyzna usłyszał zarzuty w związku z czynną napaścią na funkcjonariuszy publicznych, nielegalnym posiadaniem amunicji oraz posiadaniem i rozpowszechnianiem treści przedstawiających seksualne wykorzystanie małoletnich. Każdy z tych czynów zagrożony jest wieloletnią karą pozbawienia wolności.

