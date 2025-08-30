Białystok: 45 lat od Porozumień Sierpniowych – uroczyste obchody i mural

30 sierpnia, 2025

źródło: IPN źródło: IPN

W tę sobotę, 30 sierpnia 2025 roku, Białystok stanie się miejscem wyjątkowych obchodów 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych – wydarzenia, które na zawsze odmieniło losy Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Uroczysta msza z udziałem związkowców

Rocznicowe spotkanie rozpocznie się o godz. 8:00 w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Liturgii przewodniczyć będzie abp Józef Guzdek, a w nabożeństwie uczestniczyć będą poczty sztandarowe, działacze „Solidarności” oraz mieszkańcy regionu.

Złożenie kwiatów i oddanie hołdu

Po mszy uczestnicy udadzą się pod pomniki świętego Jana Pawła II oraz błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, aby złożyć kwiaty i oddać cześć postaciom, które odegrały szczególną rolę w walce o wolność i godność pracowników.

Nowy mural w Białymstoku

Elementem tegorocznych obchodów będzie także odsłonięcie murala przy ul. Broniewskiego 11. Dzieło upamiętnia strajk w Uchwytach z 28 sierpnia 1980 roku, jeden z protestów robotniczych, które przyczyniły się do narodzin ruchu „Solidarność”.

Znaczenie Porozumień Sierpniowych

Porozumienia podpisane 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a stroną rządową otworzyły drogę do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszego w krajach komunistycznych, niezależnego związku zawodowego.

Był to przełomowy moment w historii Polski – początek zmian, które doprowadziły do transformacji ustrojowej w 1989 roku, obalenia systemu komunistycznego i zakończenia powojennego porządku jałtańskiego.

Pamięć i dziedzictwo

Obchody w Białymstoku mają przypominać, że historia sprzed 45 lat to nie tylko wielka polityka, ale przede wszystkim odwaga zwykłych ludzi, którzy walczyli o wolność i sprawiedliwość.