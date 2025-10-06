Home Wiadomości Białystok: 42-latek zatrzymany za liczne oszustwa w programie lojalnościowym. Wyłudzał maskotki w sieci dyskontów.

Wiadomości

6 października, 2025

Białystok: 42-latek zatrzymany za liczne oszustwa w programie lojalnościowym. Wyłudzał maskotki w sieci dyskontów.

Naklejki w albumie programu lojalnościowego fot. Paweł Cybulski
Kryminalni z białostockiej „czwórki” zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta, który dokonywał licznych oszustw w jednej z popularnych sieci sklepów na terenie Białegostoku. Jak ustalili policjanci, mężczyzna wykorzystywał program lojalnościowy, w którym za zakupy można było odbierać pluszowe maskotki.

 

Wykorzystywał gazetki promocyjne do odbioru nagród

Zgłoszenia o podejrzanych sytuacjach zaczęły napływać do funkcjonariuszy we wrześniu. Pracownicy sklepów zauważyli, że dochodzi do nadużyć związanych z wymianą promocyjnych kuponów.

Mężczyzna zabierał już wykorzystane gazetki promocyjne, które znajdowały się przy kasach, a następnie podmienia­ł kody kreskowe, by ponownie odbierać nagrody – w tym przypadku maskotki z programu lojalnościowego.

Kamery monitoringu pomogły w ustaleniu sprawcy

Nieuczciwy 42-latek nie przypuszczał, że jego działania zostaną zarejestrowane przez kamery monitoringu. Analiza nagrań pozwoliła policjantom szybko ustalić, że za wszystkimi przypadkami stoi ten sam mężczyzna.

Straty, jakie poniósł sklep, oszacowano na ponad 3500 złotych.

71 zarzutów i nawet 8 lat więzienia

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kryminalni zatrzymali sprawcę w jego miejscu zamieszkania. 42-latek z Białegostoku usłyszał aż 71 zarzutów oszustwa.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(pc)

Najnowsze wiadomości
konferencja mediacja
Międzynarodowa konferencja na ... więcej
Naklejki w albumie programu lojalnościowego
Białystok: 42-latek zatrzyman ... więcej
„4Podlaskie – na z ... więcej
Białostocka filia Akademii Te ... więcej
Narkotyki w foliowych woreczkach
Białystok: Policjanci zabezpi ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.