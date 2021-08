Białystok. 35-latek prosto z łóżka trafił do aresztu

Sierpień 5, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Policjanci z białostockiej patrolówki zatrzymali poszukiwanego 35-latka. Mężczyzna wpadł w nietypowej sytuacji. Wspinając się po balkonach wszedł do cudzego mieszkania i ze zmęczenia zasnął w łóżku. Kilka godzin później „nieproszonego gościa” znalazł lokator, który o wszystkim poinformował policjantów.

Dyżurny białostockiej komendy otrzymał nietypowe zgłoszenie. Z relacji zgłaszającego wynikało, że po powrocie do domu zastał on w swoim łóżku nieznajomego mężczyznę. Dodał, że zamknął go w pokoju i czeka na funkcjonariuszy. Do tego zdarzenia doszło na białostockim osiedlu Antoniuk.

Policjanci z białostockiej patrolówki w rozmowie z „nieproszonym gościem” ustalili, że w tym bloku na szóstym piętrze przeprowadzał remont. Kiedy zorientował się, że zgubił klucze do mieszkania, postanowił wspiąć się po balkonach. Jednak przecenił swoje możliwości i utknął na czwartym piętrze, gdzie zauważył niedomknięty balkon. Wykorzystał tę sytuację, wszedł do środka i zasnął w cudzym łóżku. Kilka godzin później obudził go zgłaszający i o całej sytuacji powiadomił policjantów.

Jak się okazało śpiący mężczyzna miał coś jeszcze na sumieniu. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 35-latek jest poszukiwany przez sąd. Mężczyzna ma do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież. 35-latek ostatecznie z łóżka trafił do aresztu. (mt)