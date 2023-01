Białystok. 28 nowych mieszkań KTBS

Styczeń 30, 2023

Pierwsi lokatorzy odebrali klucze, nowe mieszkania KTBS ul. Pileckiego/ Fot. A. Topczewska Pierwsi lokatorzy odebrali klucze, nowe mieszkania KTBS ul. Pileckiego/ Fot. A. Topczewska

Pierwsze rodziny odebrały w poniedziałek (30.01) klucze do nowych mieszkań Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Pileckiego 2 w Białymstoku. W nowo wybudowanym budynku do użytku oddano 28 lokali (od 1 do 4-pokojowych), o powierzchni od 25 do 60 metrów kwadratowych, wraz garażami i miejscami parkongowymi.

Rozbudowę i termomodernizację istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego KTBS rozpoczęło w 2021 roku. Inwestycja objęła też przebudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu z małą architekturą, drogami dojazdowymi i parkingiem naziemnym. W dobudowanym budynku są 2 klatki schodowe, 4 kondygnacje. Dostępnych jest 28 lokali mieszkalnych, 4 garaże indywidualne i 31 miejsc postojowych na parkingu naziemnym.

Na wymarzone własne M czekała rodzina pani Julii, która wraz z mężem otrzymała klucze do lokalu na pierwszym piętrze. – To nasze wyczekane mieszkanie, bardzo się cieszymy, że się udało i spełniamy marzenia o własnym M. Czekaliśmy na nie około 2 lat, a staraliśmy się jako rodzina z dziećmi. Nowe 4-pokojowe mieszkanie ma około 59 metrów. TBS to dobra alternatywa na rynku mieszkaniowoym i w obecnej sytuacji kredytowej. Takie mieszkania to szansa dla mojej rodziny i wielu innych – mówi szczęśliwa białostoczanka i jednocześnie podkreśla, że do mieszkania wprowadzą się jak najszybciej, a te są na tyle wykończone, że wystarczy wstawić meble i mieszkać.

Aby otrzymać mieszkanie w TBS trzeba wpłacić wkład własny, nie można go potem podnajmować.

Co ważne, nie można posiadać własnego mieszkania na terenie gminy Białystok, a wnioskująca rodzina nie może przekraczać określonego dochodu – przypomina prezes TBS, Eugeniusz Zysk. Jaki jest czas oczekiwania na lokum w TBS? – Tego nie można okreslić. Złożonych jest w sumie około 3 tys. wniosków, aktualnie oczekujących jest 700.

– W planach na razie nie ma budowy kolejnych mieszkań. Będziemy inwestować w termomodernizację istniejących budynków – dodaje Eugeniusz Zysk.

Klucze do mieszkań przy Pileckiego 2 wręczył zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz. – Gmina Białystok rozwija budownictwo mieszkaniowe. Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Białymstoku od 1997 r. do 2022 r. wybudowało 51 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 2717 lokali mieszkalnych, 78 lokali użytkowych – mówił wiceprezydent. (at)