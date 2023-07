Białystok. 1,5-roczny chłopiec uwięziony w nagrzanym aucie, policjanci wybili szybę

19 lipca, 2023

Policjanci z białostockiej patrolówki uwolnili półtorarocznego chłopca z zatrzaśniętego samochodu. Konieczne było wybicie szyby, bo rodzice nie mieli przy sobie zapasowego kompletu kluczy.

– Policjanci z białostockiej patrolówki otrzymali zgłoszenie o 1,5 rocznym dziecku zatrzaśniętym w samochodzie. Mundurowi ruszyli z pomocą. Na miejscu byli rodzice 1,5 rocznego chłopca. Z ich relacji wynikało, że wyszli z samochodu po rzeczy do bagażnika. Wcześniej chłopiec dostał do ręki kluczyki od auta. Wszystkie drzwi zatrzasnęły się, a przypięte w foteliku dziecko upuściło kluczyki. Rodzice niestety nie mieli także dodatkowego kompletu. Czas płynął a samochód stał w nasłonecznionym miejscu, jedyne co można było zrobić to wybić szybę i uwolnić dziecko – relacjonują policjanci.

Już po chwili maluch był w rękach mamy. Na szczęście chłopcu nic się nie stało i nie potrzebował pomocy medycznej.

To ważne, by pod żadnym pretekstem nie zostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci ani zwierząt. Widząc taką sytuację reagujmy i natychmiast zadzwońmy na numer alarmowy 112. (mt)