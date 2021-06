Białystok. 15 litrów krwi na 15-lecie chóru OiFP

Czerwiec 14, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

W wyjątkowy sposób Opera i Filharmonia Podlaska chce uczcić przypadający w tym roku jubileusz 15-lecia swojego chóru. Muzycy chcą zebrać 15 litrów krwi.

– Nasi chórzyści muzykę mają we krwi, więc teraz podzielą się nie tylko emocjami związanymi z muzyką, którą wykonują, ale także samą krwią, czyli tym najcenniejszym darem, którego za chwilę w magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku będzie brakowało – mówi rzeczniczka OiFP, Małgorzata Jopich.

Krew będzie można oddać w foyer OiFP.

– Pracownicy OiFP są zwarci i gotowi, już dawno zostali powiadomieni o tej akcji. Zapraszamy też wszystkich miłośników muzyki, wszystkich melomanów i sympatyków chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej do tego, by nas odwiedzić i również włączyć się w tę akcję oddając krew. 15 litrów to jest ten minimalny pułap, który chcemy osiągnąć – dodaje Jopich.

Akcja oddawania krwi rozpocznie się o 9.00 i potrwa do 13.00. (mt)