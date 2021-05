Białowieska „Dziedzinka” w rejestrze zabytków woj. podlaskiego

Maj 19, 2021

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Leśniczówka i stodoła ze spichlerzem w Białowieży, tzw. osada Dziedzinka, w której przez ponad 30 lat mieszkała prof. Simona Kossak, zostały wpisane do rejestru zabytków. Taką decyzję podjęła podlaska wojewódzka konserwator zabytków, prof. Małgorzata Dajnowicz.

Drewniana leśniczówka została wybudowana w 1935 roku w uroczysku Dziedzinka w granicach rezerwatu Białowieskiego Parku Narodowego. Z tego samego okresu pochodzi znajdująca się na działce stodoła ze spichlerzem.

W 1971 roku w leśniczówce zamieszkał fotograf dzikiej przyrody – Lech Wilczek. Po pewnym czasie, do drugiej części chałupy wprowadziła się prof. Simona Kossak – biolog, miłośniczka lasów i dzikiej przyrody, popularyzatorka nauki. Wspólnie, w samym sercu Puszczy Białowieskiej, stworzyli dom i miejsce przyjazne zwierzętom.

– Dziedzinka, położona w granicach rezerwatu ścisłego, była doskonałym punktem obserwacyjnym zwierząt w ich naturalnym środowisku. Poprzez swoją działalność naukową i artystyczną, oboje stali się aktywnymi propagatorami unikatowych walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej – mówi prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Leśniczówkę cechuje oryginalna, zwarta, proporcjonalna i prosta bryła, której wyrazistym akcentem jest wydatny dach naczółkowy. Stodoła ze spichlerzem pomimo, że jest obiektem typowo gospodarczym, to swoim wyrazem nawiązuje do architektury leśniczówki. Obiekty przetrwały do dziś w niezmienionej formie, co świadczy o zachowanym walorze autentyczności. Oba budynki są nośnikiem wartości naukowych i historycznych – stanowią źródło badań nad drewnianą architekturą związaną z terenami Puszczy Białowieskiej. Ponadto, zespół budynków na uroczysku Dziedzinka posiada walor malowniczości.

– Zlokalizowany na płaskim terenie, otoczony lasem, wykonany z tradycyjnego, naturalnego budulca doskonale wpisuje się w puszczański krajobraz – dodaje prof. Dajnowicz. (mt/mc)