Białostoczanie wybrali. 21 projektów zostanie zrealizowanych w Budżecie Obywatelskim 2024

31 października, 2023

Fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok Fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Park Przedsiębiorców, Akademia Golfa, Program wsparcia psychologicznego, koncert plenerowy, białostocki program in vitro, Ludwik4YOU. To niektóre projekty wybrane do realizacji przez mieszkańców Białegostoku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Do realizacji trafi 21 projektów spośród 119 poddanych głosowaniu. W sumie poprawnie oddało swój głos ponad 76 tys. osób.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 białostoczanie rekomendowali do realizacji 21 projektów. Wśród nich jest 13 ogólnomiejskich i 8 osiedlowych. – Z każdym rokiem funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku rośnie zaangażowanie. Cieszę się, że coraz więcej mieszkańców zgłasza swoje pomysły i że okazują się one ciekawe dla tylu osób mieszkających w Białymstoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Wśród projektów ogólnomiejskich są między innymi: Park Przedsiębiorców (6 020 głosów) zakładający stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie zalesionym przy ul. Merkurego, Akademia Golfa (5 793 głosy) – projekt obejmujący budowę obiektu golfowego na Zawadach, a także 3 projekty dotyczące wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży czy też rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.

W ramach projektów osiedlowych zostaną wykonane między innymi: Przestrzeń Pamięci – projekt polegający na utworzeniu Izby Pamięci Nauczycieli Tajnego Nauczania w VII LO (7 525 głosów), atrakcyjna strefa sportowa w IV LO (4 748 głosów) i zielona pętla autobusowa przy ul. Branickiego (318 głosów).

Na Budżet Obywatelski 2024 zostało przeznaczonych 15 milionów złotych z podziałem 8 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 7 mln zł na projekty osiedlowe. Łączny szacunkowy koszt projektów rekomendowanych do realizacji głosami mieszkańców wynosi 14 994 000 zł.

W czasie głosowania mieszkańcy Białegostoku wypełnili 92 508 kart – 60 143 w formie elektronicznej oraz 32 365 papierowych formularzy. Kart ważnych było 76 416, przy czym o nieważności głosu decydował między innymi brak potwierdzenia poprzez kliknięcie w przesłany link, złożenie więcej niż jednej karty do głosowania, podania nieprawdziwych danych, głosowanie przez osoby niebędące mieszkańcami Białegostoku.

Szczegółowy wykaz rekomendowanych do realizacji projektów znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. (at)