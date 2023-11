Białostoczanie otrzymają dotację na rowery elektryczne

300 mieszkańców Białegostoku otrzyma dotację na zakup roweru elektrycznego. Dofinansowanie do tego projektu w wys. 750 tys. zł pochodzi z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (FWGiP).

Umowę na jego przekazanie podpisał w środę (8.11) marszałek Artur Kosicki. Auta, autobusy i rowery elektryczne to konieczność,to nasza przyszłość. Musimy bowiem dołożyć wszelkich starań,by ograniczyć emisję szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery. Rower jest optymalnym rozwiązaniem dla środowiska i naszego zdrowia. Liczę,że mając do dyspozycji pojazd elektryczny mieszkańcy chętniej przesiądą się na jednoślad – ocenił marszałek.

W ramach projektu zostanie kupionych 300 rowerów elektrycznych. Dotacja ma pokryć maksymalnie połowę kosztów zakupu, nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 2,4 mln zł. (red.)