Białostoczanie chętnie badali swoje płuca

8 lutego, 2023

Bus, badania spirometryczne/Fot. A. Topczewska Bus, badania spirometryczne/Fot. A. Topczewska

Białostoczanie chętnie korzystają z profilaktycznych bezpłatnych badań. Tym razem ze spirometrycznych badań płuc, w specjalnym busie, który czekał w środę (8.02) na mieszkańców na ulicy Suraskiej. To ogólnopolska akcja zorganizowana przez Fundację Neuca Dla Zdrowia.

Spirometria pozwala sprawdzić objętość płuc i wykryć ewentualne zmiany patologiczne. To najczęściej stosowane badanie w diagnostyce chorób układu oddechowego, a dzięki niemu można wcześnie zdiagnozować poważne choroby i wdrożyć leczenie. Badanie najlepiej jest wykonywać raz w roku.

– Na bezpłatną spirometrię w Białymstoku na liście chętnych znalazło się kilkadziesiąt osób – mówi przeprowadzający badania Kamil Wiewióra, technik elektroradiolog.

Badanie jest kierowane do każdego, zwłaszcza do palaczy, osób z przewlekłym kaszlem, dusznościami i nawracającymi stanami zapalnymi. – Badanie profilaktyczne polega na wykonaniu przez pacjenta kilku dynamicznych wdechów i wydechów przy użyciu spirometru. Od razu po badaniu pacjent jest informowany, czy parametry są poprawne lub nie. Jeśli są nieprawidłowości, kierowany jest do pulmunologa – dodaje Kamil Wiewióra.

Pan Mariusz z Białegostoku na profilaktyczne badania zgłosił się, by sprawdzić swój stan zdrowia. – Nie palę, ale chcę się dowiedziecć, w jakim stanie są moje płuca. Wyniki są dobre – mówił zadowolony po badaniach. Z kolei pani Dorota na badanie zapisała siostra. – Nigdy nie paliłam papierosów, ale byłam biernym palaczem, bo pochodzę z rodziny palaczy. Warto się badać, żeby potem uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek – podkreśla biaostoczanka.

Szacuje się, że na choroby płuc cierpi ponad 6 mln Polaków, około 4 mln na astmę a 2,5 mln na POChP. (at)