Białostockie uczelnie włączają się w akcję Helpers’ generation

Grudzień 7, 2021

źródło: www.dkms.pl źródło: www.dkms.pl

Na białostockich uczelniach trwa akcja rejestracji dawców szpiku Helpers’ generation. W wydarzenie włączyli się także studenci Politechniki Białostockiej.

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku 18-55 lat.

– Podczas rejestracji potencjalnych dawców nie oddajemy szpiku, a dopiero rejestrujemy się do bazy. Jeśli później osoby pracujące w Fundacji DKMS znajdą nam tak zwanego bliźniaka genetycznego, któremu moglibyśmy oddać szpik, to dopiero wtedy będzie on pobierany. Podczas tej akcji u nas na kampusie PB, a także na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Zarządzania będą stoiska, przy których będzie można do tej bazy dawców szpiku się dopisać. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do tej akcji – mówi Aleksandra Gosk z samorządu studenckiego Politechniki Białostockiej.

To trzynasta już edycja projektu studenckiego Helpers’ generation. Dzięki wspólnej akcji studentów z Fundacją DKMS już ponad 130 tys. osób dołączyło do grona potencjalnych dawców szpiku, a ponad 1 tys. z nich podzieliło się cząstką siebie ratując życie chorym na nowotwory krwi. (mt)