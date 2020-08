Białostockie uczelnie otrzymały pieniądze na komercjalizację badań

Sierpień 25, 2020

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Trzy największe podlaskie uczelnie dostały prawie 2 miliony złotych dofinansowania na komercjalizację badań. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z dotacji skorzysta Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku. Dofinansowanie będzie wydane m.in. na analizy potrzeb rynku, prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanej firmy.

– Trzy największe uczelnie z regionu mają potężny potencjał do współpracy z biznesem i do tego, żeby prowadzić tutaj prace badawcze, które muszą ujrzeć światło dzienne, a nie zostać schowane do szuflady – mówi prezes zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Tomasz Stypułkowski.

W tej edycji uczelnie planują wesprzeć 20 projektów o charakterze komercyjnym, czyli takim, którym brakuje niewiele do osiągnięcia potencjału rynkowego

– Liczymy na udział nie tylko naukowców z dziedzin nauk przyrodniczych i ścisłych, ale także że nauki społeczne się w to zaangażują. Ich opracowania dotyczą często rynku zachowań konsumenckich czy innowacyjnych metod zarządzania firmami, które możemy opracować i skomercjalizować – dodała Maria Truskolaska z Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii UwB.

Białostockie uczelnie po raz trzeci skorzystają ze wsparcia w ramach ministerialnego programu Inkubator Innowacyjności. (ea/mc)