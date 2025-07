Białostockie uczelnie otrzymały granty na komercjalizację badań. 10 projektów związanych jest z Politechniką Białostocką

10 lipca, 2025

Grant dla białostockich uczelni, fot. Hanna Kość Grant dla białostockich uczelni, fot. Hanna Kość

Białostockie uczelnie otrzymały granty na prace badawczo-rozwojowe z potencjałem komercyjnym na łączną kwotę blisko 1,5 mln zł. Najwięcej, bo dziewięć projektów zrealizuje Politechnika Białostocka oraz Instytut Innowacji i Technologii uczelni. Dofinansowania trafią także do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który zajmie się pięcioma projektami, a dwa zrealizuje Uniwersytet w Białymstoku.

– Proponujemy rozwiązania, które będą mogły być stosowane w budownictwie, ale też i w ochronie zdrowia. Na przykład spróbujemy stworzyć nowe gorsety ortopedyczne, które mogłyby ułatwiać życie chorym osobom. Politechnika Białostocka to nie tylko technika i jeden z naszych projektów odwołuje się do bioróżnorodności. Chcemy również w przestrzeni miejskiej pokazywać, że na przykład nasz Instytut Sztuki i jego działania mogą również odgrywać istotną rolę w rozwoju naszego miasta i województwa – mówi prof. Marek Krętowski, prorektor ds. nauki Politechniki Białostockiej.

Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, który zrealizuje projekt dedykowany branży HoReCa, zauważa, że konkursy na dofinansowanie projektów naukowych są niezbędne. – Większość rezultatów prac badawczo-rozwojowych, które powstają w środowisku szeroko rozumianym naukowym, dość wcześnie się kończy, bo na wczesnym poziomie gotowości technologicznej, a rynek chciałby wchłonąć, chciałby kupić gotowe rezultaty, gotowe produkty. Problem pojawia się po drodze. Chodzi o finansowanie tych rezultatów prac badawczych i chodzi o to, żeby nie były one chowane do szuflady – tłumaczy Tomasz Stypułkowski.

Dofinansowania na projekty naukowe pochodzą z funduszy europejskich. Wszystkie prace badawczo-rozwojowe będą służyć rozwojowi Białegostoku i województwa podlaskiego, jak też mieszkańcom regionu. (hk)

Relacja Hanny Kość: