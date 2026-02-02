Białostockie uczelnie, a w tym Politechnika Białostocka, znalazły się w unijnym programie SAFE

2 lutego, 2026

Politechnika Białostocka włącza się w realizację unijnego programu SAFE, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa i rozwoju wschodnich regionów Unii Europejskiej. Polska uzyskała w ramach programu wsparcie o łącznej wartości blisko 44 miliardów euro, a województwo podlaskie, jako region przygraniczny, znalazło się w centrum tych działań.

Ważną rolę w prografie SAFE, odgrywa potencjał badawczy uczelni.

– W Politechnice Białostockiej nie dość, że mamy bardzo rozwinięte badania i prace innowacyjne o charakterze dual use, mamy też centrum badań nad cyberbezpieczeństwem. Politechnika Białostocka jest też sygnatariuszem porozumienia Jastrzęb – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej

W program SAFE włączają się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Uniwersytet w Białymstoku oraz klastry przemysłowej, bo dzięki takim instytucjom region posiada solidne zaplecze naukowe i technologiczne.

– Mamy świadomość, że osiągnięcia nasze, w szczególności we współpracy z przedsiębiorcami, mają zasięg ponadregionalny. Mamy bardzo duże, dobre doświadczenia, jeśli chodzi o pracę z przemysłem z instytucjami. I doceniamy bardzo systemowe podejście do tej współpracy – dodaje rektor Politechniki Białostockiej.

Program SAFE wpisuje się w szerszą strategię postrzegania województwa podlaskiego jako filaru bezpieczeństwa Unii Europejskiej, bo ponadto region uczestniczy w inicjatywach takich jak Pakt na rzecz wschodnich regionów UE, Koalicja na rzecz e-bezpieczeństwa czy działania wspierające Przemysł 4.0, które mają zwiększać konkurencyjność i innowacyjność europejskiej gospodarki. (hk)