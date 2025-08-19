Białostockie szpitale z nowym urządzeniem chroniącym włosy podczas chemioterapii

19 sierpnia, 2025

fot. P. Jakubiak fot. P. Jakubiak

Pacjenci Białostockiego Centrum Onkologii (BCO) oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) w Białymstoku zyskali dostęp do innowacyjnej technologii wspierającej leczenie onkologiczne. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Białegostoku placówki otrzymały nowoczesne czepki chłodzące, które pomagają ograniczyć wypadanie włosów podczas chemioterapii.

System ochrony włosów opiera się na kontrolowanym schładzaniu skóry głowy. Czepek zakładany jest na 30 minut przed rozpoczęciem podawania cytostatyków i pozostaje na głowie jeszcze przez około 1,5 godziny po zakończeniu zabiegu. Płyn krążący wewnątrz urządzenia obniża temperaturę skóry głowy do ok. -5°C, co powoduje zwężenie naczyń krwionośnych. Dzięki temu mniejsza ilość leków dociera do mieszków włosowych, a ryzyko ich uszkodzenia i wypadania włosów znacząco spada. Skuteczność metody oceniana jest na poziomie od 50 do 85%, pod warunkiem stosowania jej już od pierwszego cyklu chemioterapii. Dzięki wspólnej inicjatywie mieszkańców i władz miasta: Białostockie Centrum Onkologii otrzymało 3 urządzenia, Uniwersytecki Szpital Kliniczny – 2 urządzenia. Sprzęt na stałe pozostanie w placówkach, wspierając pacjentów w codziennym procesie leczenia.

Jak podkreśla dr n. med. Piotr Skalij, specjalista onkologii klinicznej i psychoonkolog, ochrona włosów podczas chemioterapii ma nie tylko wymiar medyczny, ale także psychologiczny:

„Dla wielu pacjentów utrata włosów to jeden z najbardziej dotkliwych skutków ubocznych terapii. Zastosowanie czepków chłodzących pomaga zmniejszyć stres i poprawia komfort psychiczny w trudnym okresie leczenia.”

Jedną z osób, które już skorzystały z innowacyjnego rozwiązania, jest Pani Agata – pacjentka Białostockiego Centrum Onkologii.

„Wiedziałam, że włosy mogę stracić już po pierwszych dawkach chemii. Dzięki czepkom udało mi się tego uniknąć. To ogromna ulga – mogę wyglądać i czuć się bardziej sobą, mimo choroby.”

Dlaczego czepki chłodzące są tak ważne?

Poprawiają jakość życia pacjentów – utrzymanie włosów zmniejsza widoczność choroby i poprawia samopoczucie.

Wspierają terapię onkologiczną – pozwalają pacjentom lepiej znosić skutki uboczne.

Dostępne lokalnie – mieszkańcy Białegostoku nie muszą już wyjeżdżać do innych ośrodków, aby skorzystać z tej metody

Białystok dołączył do grona miast, które oferują pacjentom nowoczesne metody wspierające leczenie nowotworów. Dzięki zakupowi urządzeń w ramach budżetu obywatelskiego, czepki chłodzące są teraz dostępne w BCO i USK, a pacjenci mogą korzystać z dodatkowej ochrony podczas chemioterapii. To nie tylko krok w stronę innowacji, ale także realna poprawa jakości życia osób walczących z chorobą nowotworową.

(pj)