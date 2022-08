Białostockie kluby sportowe ze wsparciem finansowym

Sierpień 11, 2022

Źródło: Wrota Podlasia Źródło: Wrota Podlasia

Prawie 900 tysięcy zł otrzymały kluby sportowe z Białegostoku z budżetu województwa. Środków na sport w następnym roku ma być jeszcze więcej.

– W imieniu własnym i zarządu Województwa Podlaskiego chcę podziękować za to, co kluby sportowe robią dla podlaskiego sportu: za te wszystkie wspaniałe sukcesy, za to jak dobrze i skutecznie szkolicie młodzież. Widzimy, że tych medali zarówno na mistrzostwach świata, Europy czy innych turniejach międzynarodowych jest coraz więcej. I to napawa nas optymizmem. Zarząd województwa Podlaskiego jakiś czas temu postawił na to, że musimy i chcemy wspierać sport w naszym województwie. Różne dyscypliny w naszym województwie pokazują, że mamy potencjał sportowy – mówi Artur Kosicki marszałek województwa podlaskiego.

Wsparcie otrzymały m.in. Lowlanders Białystok, MOKS Słoneczny Stok czy Żubry Białystok.

– Dotacje były i będą w bardzo dobry sposób wykorzystane – zapewnia Marek Malinowski członek zarządu województwa odpowiedzialny za sport – Są one wykorzystywane na bieżącą działalność. Nie raz to mówiłam i dziś to powtarzam, że sport to jedna z najlepszych promocji województwa.

Dotacje zostały przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na działania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej.

W tej kadencji zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył na sport w naszym regionie już prawie 28 mln zł. (hk)